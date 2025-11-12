Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reunión de Medicina, pospuesta al lunes

El grupo de trabajo para la descentralización del grado de Medicina debía reunirse mañana para ratificar y desarrollar los detalles del acuerdo alcanzado la semana pasada por los tres rectores de las universidades gallegas. Sin embargo, se ha tenido que aplazar al próximo lunes por los problemas de agenda de varios de los integrantes de este grupo.

