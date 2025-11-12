Rechazo del PP al presupuesto vigués de 2026: «No es realista»
El PP votará en contra del presupuesto para 2026 elaborado por el gobierno local de Vigo, que se debatirán este viernes en el pleno. Así lo trasladaron los populares en la comisión previa a la sesión plenaria, argumentando que «otra vez estamos frente a unas cuentas poco realistas, por la baja ejecución a la que nos tiene acostumbrados el gobierno de Abel Caballero y por su habitual déjà vu con las inversiones, que vuelven a repetir partidas que figuraban en ejercicios pasados».
La presidenta de los populares vigueses, Luisa Sánchez, se pregunta también por qué no aparecen partidas para el túnel del Elduayen o el parque infantil de O Berbés. «Esto no es gobernar, gobernar es gestión y rigor, cualidades que no caracterizan a este gobierno local», dijo.
