¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?
Mucha gente desconoce que si rechaza una propuesta del Sergas para una intervención en un centro privado pasa a una lista de espera que se conoce como «no estructural».
Igual que María del Carmen Iglesias Fandiño, hay mucha gente que desconoce que si rechaza una propuesta del Sergas para una intervención en un centro privado pasa a una lista de espera que se conoce como «no estructural», por la que la Consellería de Sanidade no está obligada a rendir cuentas públicas. Es decir, se elimina el caso de las cifras de demoras que se publican cada seis meses. De ahí que también se haya ganado los sobrenombres de lista de espera «oculta» u «oscura». Año tras año, Sanidade se niega a hacerla pública, por lo que se desconoce su envergadura real.
Indefensión del paciente
No solo deja de contar en las listas públicas. Además, la Administración entiende que ya ha cumplido con su obligación de dar una respuesta al paciente en los tiempos legalmente estipulados y la petición de su cirugía pasa a un limbo en el que se desconoce el tiempo que tardarán en atenderla. Da igual el motivo por el que el paciente haya rechazado el desvío a la privada. Ya sea como María del Carmen, por una mala experiencia previa; porque la persona y su familia no tienen posibilidad de desplazarse a otra ciudad; porque los propios profesionales del Chuvi se lo hayan desaconsejado.
