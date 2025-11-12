Muratov alerta sobre las «fake news» y el «fascismo»: «La paz es la fuente del progreso»

Si Vigo luchó hace muchos años contra los «piratas», ahora es el turno del «fascismo» y las «fake news», es decir, las noticias falsas. Es la comparación que realizó el Premio Nobel de la Paz de 2021, el periodista ruso Dmitrij Muratov, en su intervención en la primera jornada del Vigo Global Summit 2025, titulada «La geopolítica de la verdad: el nuevo campo de batalla del poder global». Indicó que será cada vez más importante disponer de mecanismos de verificación de información para evitar caer en la «manipulación». Su discurso en ruso fue traducido de forma simultánea al castellano.

Destacó que, en un mundo dominado por la inteligencia artificial, no seremos capaces de saber qué es real. De ahí la necesidad de comprobar los datos que recibimos y de confiar en informadores con reputación. También puso el acento en la necesidad de que los dirigentes políticos deban respetar los derechos humanos, algo que no sucede en la actualidad. «¿Por qué lo permitimos?», se preguntó. Además, lamentó que el Gobierno ruso lanzó «propaganda» en la televisión de este país para defender que los niños ucranianos sean «ahogados» o proponer ataques nucleares. Citó la existencia de «dictaduras digitales» y criticó las declaraciones de Peter Thiel, uno de los primeros inversores de la red social Facebook y cofundador de PayPal: dijo que «la democracia es perjudicial para el progreso».

Dictaduras

«En las dictaduras, las personas dejan de ser dueñas de su vida. Un régimen autoritario cancela elecciones y cierra medios de comunicación. La paz es la fuente del progreso», pregonó. Aprovechó la ocasión para hablar de Rusia y de los presos políticos que hay en su país. También criticó que el gobierno ruso paga 10 veces más que el sueldo medio para que los ciudadanos participen en la guerra, por lo que «la muerte vale 10 veces más que la vida».

Advirtió, además, de la elevada presencia de bots —usuarios controlados por un programa (no por una persona) que publican, comentan, dan me gusta o comparten contenido automáticamente para ampliar la difusión de ideologías o tendencias—, los cuales alteran, por ejemplo, los resultados de encuestas. Al respecto, destacó que «corresponde a los ingenieros» distinguir entre un bot y una persona en el entorno digital. «No podemos avanzar sin esto», manifestó. Muratov se mostró en contra del funcionamiento actual de Internet y pidió un modelo libre de malas prácticas en el que las personas «no sean mercancía».

En 2022, el periodista ruso subastó su medalla del Nobel por 103,5 millones de dólares, dinero que donó a Unicef para atender a los niños refugiados de la guerra de Ucrania. Ese año, sufrió un ataque cuando viajaba en tren después de que unos desconocidos lo rociaran con pintura con acetona y le provocasen quemaduras químicas.