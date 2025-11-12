En marcha el calendario de la «RunRunVigo» de 2026
REDACCIÓN
El calendario de las carreras de la «RunRun Vigo» para la temporada 2026 está en marcha. El alcalde Abel Caballero se reunió ayer con los responsables de las pruebas que integran este programa para trazar las fechas de la siguiente edición.
Caballero celebró el éxito de participación en estas carreras, que suman entre 1.600 y 2.500 atletas de media. El calendario lo forman: Subida ao Castro, Calvario 5+5, 10K de Teis, Vig-Bay, Carreira da Cereixa, Nocturna, Vigo+11, Carrera de San Xoán, Carrera do Cancro, Praia de Samil, A 21 e Érguete e Corre.
