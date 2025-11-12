«La música en los videojuegos es más importante de lo que habría imaginado nunca»

Para el director principal de la Real Filharnonía de Galicia (RFG), Baldur Brönnimann, «uno de los mayores orgullos» del 30 aniversario de la orquesta es «abrir espacio a nuevas voces y fortalecer el vínculo entre tradición y presente». Eso es lo que hacen con el concierto de hoy en el teatro Afundación (20 horas): «dar visibilidad» a compositores emergentes como Leticia Goás, «que aportan una mirada fresca y absolutamente personal a la creación contemporánea», y programarla junto a una figura de peso como la compositora mexicana Gabriela Ortiz, con el estreno en España de su obra en homenaje a Clara Schumann. Sonará, además la Sinfonía número 3 de Robert Schumann.

-¿Qué busca con su nueva obra, «Cometa»?

-Soy pianista clásica y he estudiado composición contemporánea. En los últimos 2 años he cursado en el extranjero un máster en bandas sonoras. Mi objetivo es acercar la música contemporánea a un público más popular a través de películas, series… Y, de la misma manera, propagar música algo menos convencional dentro de la contemporánea. En este proyecto intento fusionar los dos mundos: el de la orquestación, donde más cómoda estoy, realizando una obra contemporánea y experimentando en lo que me gustaría que fuese mi propio estilo.

-Ese estilo en el que está indagando, ¿tiene ya unas pinceladas características?

Me gusta pensar en Galicia como fuente de inspiración. Estar fuera es un regalo, pero estar en casa lo es más. Quiero escribir música para disfrutar tanto en la gran pantalla como en sala de conciertos. En el siglo XX y el XXI se ha hecho una distinción un poco injusta tachando a la clásica de elitista y a los compositores de bandas sonoras como no reales. Si puedo aportar mi granito de arena para desmentirlo, lo voy a intentar.

-¿Qué supone para usted escribir una de las 16 cometas con la que con las que la RFG quiere celebrar su 30 aniversario?

Una ilusión tremenda. Estoy muy orgullosa de poder formar parte de este proyecto. También muy sorprendida y muy agradecida de que hayan querido que forme parte de él. Es todo un honor y un placer estar con una orquesta tan representativa como es la RFG y, aún encima, con la suerte de que se toca tanto en Vigo como en Santiago.

-El programa del concierto está dedicado a la familia Schumann.

Lo que más feliz me hace es que con Robert Schumann se programen dos mujeres. Sobre todo, porque siempre estuvo bastante en la sombra la figura de Clara Schumann. 150 años después, ha cambiado y se programan mujeres.

-¿Sigue siendo necesario reivindicar a la mujer compositora?

Siempre. Yo he crecido sin referentes musicales compositores femeninos. He he tenido tanto profesores como profesoras y, a la hora de intérpretes pianísticos, he podido escuchar tanto a hombres como mujeres. Pero a nivel compositivo, ni en el grado profesional ni en el superior toqué ninguna pieza de una compositora. Jamás. Creo que es más difícil abrirte camino sin esas referencias. Afortunadamente, ha cambiado mucho.

-¿Cómo es escribir música para un videojuego?

Bastante diferente. Los diseñadores del propio videojuego te guían y explican de qué va. Hay muchísima gente detrás y tú sirves para ese proyecto común con el objetivo de que todo encaje y sea una única pieza. La música es muchísimo más importante en ellos de lo que habría imaginado nunca.