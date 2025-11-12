Interceptan 30.000 falsos bolsos de lujo en contenedores de un barco atracado en Vigo

Nuevo golpe a la comercialización de mercancía falsificada: descubren 30.000 falsos bolsos de marcas de lujo a bordo de un barco atracado en Vigo.

Fueron agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Vigo quienes localizaron el cargamento ilegal en el interior de contenedores en el transcurso de una inspección realizada el pasado 23 de octubre al mercante Valdivia durante su atraque en la terminal de Guixar. Los miles de bolsos falsificados, que estaban junto a muchos otros que sí habían sido fabricados por la marca genuina, llenaban dos contenedores. Procedentes de China, los depósitos tenían como destino final un puerto de Portugal.

Los cinco depósitos (tres grises y dos azules) donde se han guardado los bolsos falsificados. / FdV

Fuentes al tanto de esta operación aseguran que tras serles notificados estos hechos, varias marcas han presentado denuncia contra las empresas involucradas, supuestamente, en el contenido de este cargamento.

En un primer momento la Guardía Civil tenía previsto ya estos días la destrucción de los 30.000 bolsos en una zona acotada cercana al Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Guixar. Sin embargo, esta operación tendrá que esperar. Mientras no se celebre el juicio, los 30.000 bolsos permanecerán guardados en el interior de cinco contenedores, que son los que finalmente ocupa el cargamento una vez retirados de los dos originarios donde viajaban "a presión".