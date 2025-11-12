Interceptan 30.000 falsos bolsos de lujo en el contenedor de un barco atracado en Vigo

Nuevo golpe a la comercialización de mercancía falsificada: 30.000 falsos bolsos de marcas de lujo a bordo de un barco atracado en Vigo.

Fueron agentes de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Vigo quienes descubrieron el cargamento ilegal en el interior de un contenedor en el transcurso de un inspección realizada el pasado 23 de octubre al mercante Valdivia durante su atraque en la terminal de contenedores de Guixar. Los miles de bolsos falsificados, que estaban junto a muchos otros que sí había sido fabricados por la marca genuina, procedían de China y tenían como destino final un puerto de Portugal.

Fuentes al tanto de esta operación aseguran que tras serles notificados estos hechos, varias marcas han presentado denuncia contra las empresas involucradas, supuestamente, en el contenido de este cargamento.

Entretanto, la Guardia Civil ha iniciado esta semana la destrucción de los 30.000 bolsos en una zona acotada cercana al Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Guixar.