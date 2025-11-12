En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Carlos Ponce
Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
La urbanización busca blindarse y evitar problemas de convivencia. Propietarios sacan a la venta seis viviendas en la zona: dos de ellas rondan los dos millones. Los principales interesados son madrileños y sudamericanos.
Edgar Melchor
Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
Augas de Galicia ha alertado este martes de «la necesidad de actuar con la máxima diligencia ante las deficiencias detectadas en la presa de Eiras». Así se lo ha reclamado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a través de una carta en la que avisa del riesgo de desabastecimiento «de más de 400.000 personas» y en la que reclama una reunión con el consistorio vigués. «Se constató una fuga ocasionada por el deterioro estructural de una válvula», denuncia el organismo adscrito a la Xunta de Galicia.
Víctor P. Currás
El nuevo tarifazo de la AP-9: el peaje entre Vigo y Pontevedra superará los 5 euros
La AP-9 tendrá un nuevo «tarifazo» del 4,4% al aplicar Audasa el IPC y el canon fijado por ley, aunque no se prevén nuevas bonificaciones o su rescate. Desde 2022 el alza es del 22%, casi 4 euros más en el viaje hacia A Coruña.
Borja Melchor
La Iglesia quiere saber por qué no vas a misa
La diócesis de Tui-Vigo lanza esta semana cuestionarios destinados a personas seglares y no creyentes para conocer las fortalezas y debilidades de la institución.
Julio Bernardo
El Celta se luce en Europa
El Celta pegó anoche una larga zancada hacia la próxima ronda europea con una pica en el Estadio Maksimir de Zagreb, un campo inasequible para todos los rivales en los dos últimos años, que el grupo de Claudio Giráldez conquistó con un fútbol memorable bajo el genial liderazgo de Iago Aspas y el martillo pilón de Pablo Durán, que anotó dos goles que debieron ser tres.
Muere el hombre que fue apuñalado junto a la vieja estación de autobuses de Vigo
Se confirma la muerte del hombre que ha sido apuñalado en la tarde de este jueves en la zona donde se encuentra la vieja estación de autobuses de Vigo.
Hasta el punto acudieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios, y según las primeras informaciones una mujer ya ha sido detenida por estos hechos, que habrían ocurrido en la zona exterior donde pernoctan numerosas personas sin hogar.
Carlos Ponce
Punto final a la huelga de radiólogos tras un mes de paros en Vigo
Tras un mes de huelga y numerosas reuniones con la gerencia del área sanitaria de Vigo, los radiólogos y el Sergas han llegado por fin a un acuerdo y, por tanto, se da por finalizado el paro.

Marta Fontán
El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»
El dueño del restaurante donde se sirvió el agua mineral que causó quemaduras a un cliente declara ante la jueza. Niega que la contaminación se produjese en su local: «Es imposible»
Marta Fontán
Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
Novedosa sentencia sobre el «homeschooling» que atribuye a unos padres un delito de abandono de familia porque su proyecto educativo tiene «flagrantes carencias». Sus «asignaturas»: cocina, salidas en bici o al bosque, navegar en moto de agua, recoger castañas...
Vigo cierra los parques y el transporte de ría sufre cancelaciones por el temporal de viento y lluvia
El Concello de Vigo ha cerrado los parques desde las 19:00 de esta tarde y hasta las 8:00 de la mañana del miércoles con motivo de los avisos por viento y lluvia que afecta a toda la provincia de Pontevedra.
