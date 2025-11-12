El desembarco de Aldi y Jysk en Vigo: cuenta atrás para la macroárea comercial de Navia

La macroárea comercial de Naviaavanza un paso más y logra el 'Ok' de la Xunta de Galicia para iniciar las obras. Esta superficie comercial ocupará unos 30.000 metros cuadrados y se instalará en una de las tres parcelas estipuladas por el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ámbito de Navia y O Caramuxo.

Según la promotora, para este proyecto ya se ha reservado más del 50% de la superficie bruta alquilable, aunque se destaca que estos datos no son vinculantes y podrían variar. Como apuntan los informes de precomercialización, este espacio implicaría la llegada de superficies como Aldi o Jysk a Vigo, así como otros espacios comerciales ya conocidos en la ciudad como Pepco, Kiwoko o Eroski.

El pasado octubre, la Xunta inició el proceso de exposición pública simplificado para aprobar este proyecto. Un mes más tarde, el Gobierno autonómico no prevé efectos adversos significativos para el medioambiente y no considera que sea necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. De esta forma, el plan avanza siempre que se cumplan una serie de condiciones.

En qué consiste el proyecto

Este proyecto comercial estará ubicado entre la avenida de Ricardo Mella y el Camiño do Caramuxo, dentro del polígono industrial do Caramuxo y colindando con el polígono residencial de Navia. El plan incluye la urbanización general de la zona, desde la ejecución de viales, pavimentación, creación de aparcamientos, aceras y la instalación completa de redes de servicios como la red eléctrica, el abastecimiento de agua o la señalización e instalación de mobiliario urbano.

El plazo previsto para la ejecución de estas obras es de 6 meses. El siguiente paso sería levantar la nueva macroárea comercial promovida por Global Fitness Sport. Este espacio contará con dos plantas de casi 10.400 metros cuadrados para tiendas y espacios comerciales, así como con 123 metros cuadrados destinados para la restauración. Se espera que el complejo disponga de unas 352 plazas de aparcamiento interior.