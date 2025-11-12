Condenado por quedarse con una cartera con dinero que encontró en una gasolinera
La Audiencia ratifica la sentencia que le obliga a devolver 950 euros a la propietaria
m. f.
Suelen abundar las noticias de ciudadanos que, tras encontrarse con carteras o sobres con abultadas cantidades de dinero en la calle, las entregan para que sean devueltas a sus legítimos dueños. Pero, ¿qué ocurre en caso contrario? Pues quedarse con algo «ajeno» es constitutivo de delito. Y un claro ejemplo de ello es una reciente sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ha confirmado la condena por delito leve de apropiación indebida emitida contra un hombre que, tras toparse con una cartera en una gasolinera de la calle Ramón Soler de Vigo, «se la apropió con todo lo que había en su interior», como acreditaron las grabaciones que lo identificaron «plenamente».
La sentencia inicial, del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, le impuso el pago de una multa de 240 euros e indemnizar a la denunciante con otros 950 euros «por el perjuicio causado en cuanto al dinero que llevaba en la cartera». Una de las cuestiones que alegó el condenado fue que la declaración de la mujer resultaba «insuficiente» para acreditar el importe fijado como responsabilidad civil, pero la Audiencia, citando la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia existente sobre la materia, considera que el testimonio de la víctima/testigo es suficiente «para la acreditación del dinero sustraído».
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»