La campaña «Cada niño, un juguete» programa nuevos actos solidarios

La organización de la campaña «Cada niño, un jueguete» organiza varios actos solidarios para animar a estas recogidas. El sábado 15 el Almacén Central acogerá un pase de modelos; el domingo 23 se hará una jornada familiar en Cabral con juegos y actividades y el sábado 6 de diciembre un concierto en el Ocean Rock.

TEMAS

