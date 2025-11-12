La campaña «Cada niño, un juguete» programa nuevos actos solidarios

La organización de la campaña «Cada niño, un jueguete» organiza varios actos solidarios para animar a estas recogidas. El sábado 15 el Almacén Central acogerá un pase de modelos; el domingo 23 se hará una jornada familiar en Cabral con juegos y actividades y el sábado 6 de diciembre un concierto en el Ocean Rock.