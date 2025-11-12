El BNG urge una solución para los huéspedes del Carmen
El BNG de Vigo insiste en que el tiempo se agota para los 21 huéspedes de la pensión más antigua de Vigo, Nuestra Señora del Carmen, que cerrará sus puertas a finales del año dejándolos a todos en la calle sin que las administraciones «se hayan movido» para ofrecerles una solución habitacional aunque sea temporal. Por eso, el BNG ha vuelto a exigir tanto al Concello como a la Xunta que encuentren una alternativa.
