De las aulas de Ingeniería a las del Cunqueiro
Estudiantes de la UVigo enseñan experimentos a los pacientes con juegos
REDACCIÓN
Un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Vigo participan en un programa que busca enseñar nociones básicas de mecánica de fluidos a través de juegos a los pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro. «Aprender xogando nun hospital» está coordinado por el docente e investigador del Departamento de Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos de la UVigo, Eduardo Súarez Puerto, en colaboración con Christian Gil, Jesús Vence y Marcos Conde, todos docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial e investigadores del CINTECX, y también investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.
Los pacientes pudieron descubrir cómo funciona un pulmón con un modelo realizado con globos y pudieron ver una fuente de agua elaborada con dos botellas y unas mangueras que funcionan gracias a la acción de globos inflados. También construyeron una lámpara de lava con aceite, colorante, agua y una pastilla.
