Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»

El Concello de Vigo le echa ahora la culpa a Augas de Galicia por una fuga producida en la presa de Eiras debido al mal estado de una válvula. El organismo adscrito a la Xunta de Galicia alertó ayer del «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» y este miércoles el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, le ha replicado que esta incidencia es responsabilidad del gobierno autonómico. El regidor amenaza además al ente con la reversión de la gestión del embalse «si en dos días» no reemplaza tanto la pieza dañada como otra que también está deteriorada: «Nosotros teníamos previsto su cambio».

«Llevan tres años al frente de esa instalación, porque la reclamaron, y no quisieron sustituir dos válvulas que cuestan 50.000 euros -cada una-», ha referido Abel Caballero a través de un audio remitido a los medios en el que tacha de «mentira» el contenido de la carta que este lunes Augas le envió al consistorio.

Caballero ha citado además el convenio del 2023 que desglosa la gestión de la presa, el cual, como ha comprobado FARO, esgrime que «las válvulas de abastecimiento -y las compuertas de la torre de toma- serán accionadas por FCC Aqualia -empresa concesionaria- en función del caudal», pero, incidió varias veces, «su mantenimiento y conservación corresponde a Augas de Galicia», específicamente por medio de su contratista, la firma Ain Active Om S. L.

En este sentido, ha amenazado con recuperar las llaves de la presa «si en dos días no inicia el cambio de las válvulas»: «Nos vamos a encargar nosotros y, a partir de ahí, pediremos la reversión al Ayuntamiento de Vigo, porque ya se ve que no se puede dejar en manos de la Xunta».

«Teníamos previsto el cambio de esas válvulas; si nosotros tuviéramos la propiedad y no nos la hubieran quitado hace tres años, las habríamos cambiado porque las habíamos metido en el PERTE del agua», ha admitido, igualmente, el alcalde.

Sobre los supuestos atrancos a los técnicos por parte del Concello denunciados por la entidad autónoma dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el regidor vigués ha exigido, irónicamente, «que den los nombres inmediatamente (de quien lo ha hecho) para ir a denunciarlos a los tribunales». «Tienen que echar la culpa diciendo que se obstaculiza su trabajo», ha resumido.

Finalmente, Caballero rechazó la reunión solicitada por Augas porque «quieren montar un lío»: «Es una negligencia, quisieron que Vigo se quedara sin agua y, afortunadamente, las lluvias llenaron la presa de Eiras; es el absoluto 'antiVigo' de la Xunta de Galicia», ha zanjado.