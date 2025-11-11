Una viguesa de 52 años reclama judicialmente la paternidad de un conocido empresario pesquero de Pontevedra

Una ciudadana de Vigo ha presentado recientemente en los juzgados de la ciudad olívica una demanda de reclamación de paternidad contra un conocido y adinerado empresario del sector pesquero de la provincia de Pontevedra. La mujer, de 52 años, sostiene ser hija biológica del empresario, fruto de una prolongada relación sentimental con su madre que, según indica la demanda, se extendió durante quince años aunque nunca se formalizó mediante matrimonio.

Según consta en el escrito judicial, cuando la madre de la demandante informó al empresario del embarazo, este reaccionó con preocupación ante las posibles repercusiones sociales, pero no rompió el contacto. A lo largo de los años, mantuvo una relación esporádica con la hija y, aunque nunca reconoció legalmente su paternidad, sí habría contribuido de forma continuada a su sustento económico.

Entre los documentos aportados se incluyen cartillas bancarias donde figuran ingresos periódicos, así como el contrato de compraventa de un inmueble que el empresario habría ayudado a adquirir a la madre para garantizar la estabilidad de ambas.

Educación, viajes y apoyo económico

La demandante sostiene que su presunto padre costeó su educación en centros privados de alto nivel y mantuvo contacto con ella en la infancia, aunque de forma esporádica. Se aportan testimonios sobre visitas del empresario al colegio, vacaciones compartidas y la cesión de un vehículo a la madre para facilitar sus desplazamientos. No obstante, el hombre siempre habría evitado fotografiarse con la menor, supuestamente por temor a que se hiciera pública su paternidad.

La mujer afirma ser la única posible hija biológica del empresario, lo que podría abrir un nuevo escenario en cuanto a derechos hereditarios. Uno de los argumentos que sustenta la demanda es el notable parecido físico entre ambos. También se menciona, en tono más personal, que la madre de la demandante era conocida por su belleza, lo que habría llamado la atención del empresario en su día.

La demanda fue registrada hace solo unos días en los juzgados de Vigo y, según fuentes judiciales, se está tramitando con total normalidad. La reclamante confía en que el proceso permita esclarecer su origen y obtener el reconocimiento legal de una relación que, según defiende, ha existido desde su nacimiento aunque nunca fue formalizada ante la Ley.

El abogado de los hijos ilegítimos de famosos

De momento, no ha trascendido la identidad del empresario ni si este ha emitido respuesta oficial a la demanda que lleva el bufete Osuna, con ubicación en Valencia y liderado por el experto en filiaciones, Fernando Osuna. Este letrado es conocido por llevar casos de reconocimiento de paternidad, incluyendo demandas contra personajes famosos como las del torero Manuel Benítez ‘el Cordobés’, los exfutbolistas Paco Gento y Samuel Eto’o o el cantante Julio Iglesias. Actualmente, este bufete lleva cerca de 1.000 procesos judiciales, tanto en España como en Norteamérica y Sudamérica.

Fernando Osuna y Javier Santos. / Juan-Carlos Arias

Este letrado sevillano cuenta con una mayoría de sentencias favorables en su haber en los procesos de los que se hace cargo, como ocurrió con la demanda que benefició hace unas semanas a un hombre de 35 años vecino de un pueblo de Ourense, que logró una herencia millonaria tras demostrar que es hijo de un empresario fallecido en 2011. Lo hizo tras obtener una prueba de ADN de la saliva de su abuelo, recogida del suelo de una calle por un detective.