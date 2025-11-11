Vigo cierra hoy la calle Lepanto para despejarla de obras de cara a la Navidad

Nueve horas de cierre para liberarla de todo estorbo de cara al encendido de las luces de Navidad de Vigo, el próximo sábado 15 de noviembre. A partir de las 9.30 horas de hoy martes 11 de noviembre la Concejalía de Tráfico cerrará puntualmente al tráfico durante casi todo el día la calle Lepanto para proceder al hormigonado del vial.

Según se informa en los avisos de tráfico oficiales, la calle Lepanto estará cerrada al tráfico con acceso exclusivo para garajes, servicio público y carga descarga a partir de las nueve y media de la mañana hasta pasadas las seis de la tarde de hoy.

De esta forma, y como recoge el bando que prohíbe las obras en el centro de la ciudad durante la Navidad, la intención es dejar la calle Lepanto lo más despejada posible de obras durante la campaña navideña. Se habilitará la salida del parking subterráneo hacia Lepanto y se contempla también que la calle pueda recuperar los dos carriles de circulación habituales.