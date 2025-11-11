Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo acogerá una gala benéfica de la Fundación Diego González Rivas

R. V.

La Fundación Diego González Rivas celebrará el 22 de diciembre en el pazo Los Escudos su gala benéfica 2025, una cita solidaria destinada a recaudar fondos para las misiones quirúrgicas del próximo año en Sierra Leona y Liberia.

Las entradas ya están a la venta en la web de la fundación y cada euro recaudado se destinará directamente a material quirúrgico, viajes del equipo médico y técnico, y formación de personal local con el objetivo final de consolidar un modelo sanitario sostenible.

El doctor Diego González asistirá en Vigo a una velada que reunirá a representantes institucionales, empresas colaboradoras y amigos de la fundación. Y que contará además con una actuación musical sorpresa, así como con una subasta solidaria de arte.

