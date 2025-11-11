Se refugia en Vigo un remolcador griego que transporta el casco de un ferri hacia Noruega
La borrasca Claudia ha alterado el plan del buque
La llegada de la borrasca Claudia alteró el plan de viaje del remolcador de altura de bandera griega Dionysios Z, que estos días se refugia en Vigo, a donde arribó el domingo conduciendo el casco de un futuro ferri de propulsión eléctrica que será rematado en astilleros noruegos.
El Dionysios Z tomó el remolque en un astillero turco del grupo Tersan, en Yalova. El futuro ferri de diseño doublé ended, o doble proa (que le permite ir y volver entre dos terminales sin tener que dar la vuelta), es el primero de una serie de cuatro unidades gemelas de 84,5 metros de eslora por 15 de manga y capacidad para 60 coches y 250 pasajeros, que serán destinadas a cubrir travesías en los fiordos noruegos.