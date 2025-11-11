Los rectores llevan el acuerdo de Medicina al grupo de trabajo el jueves
El acuerdo alcanzado por los tres rectores de las universidades gallegas para la descentralización del segundo ciclo del grado de Medicina en los tres próximos cursos se llevará esta semana al grupo de trabajo que se había creado a principios de verano para tal fin. Será el jueves, en l a ciudad olívica, tal y como confirma la Universidad de Vigo, que presidía este foro desde un primer momento.
Ante la falta de resultados, los dirigentes universitarios decidieron tomar las riendas de las negociaciones y encauzaron el pacto, cuya letra pequeña deberán ahora ratificar en este foro, en el que están responsables del Sergas, portavoces de las comisiones docentes de las tres áreas sanitarias y la Secretaría xeral de universidades
Después, el consello de goberno de cada universidad también deberá aprobarlo.
