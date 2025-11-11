El PP censura el retraso en las visitas guiadas a Pereiró: «No hay planificación»

El PP vigués critica el retraso de tres semanas en la celebración de las visitas teatralizadas al cementerio de Pereiró y culpa al gobierno local presidido por Abel Caballero: «Es la enésima prueba de la falta de planificación», censuró el portavoz popular, Miguel Martín.

Señala el PP que las visitas debían haber arrancado el pasado 20 de octubre para coincidir con la festividad de Todos los Santos y Difuntos, «pero estamos a 10 de noviembre y el Concello sigue a vueltas con este programa, con un retraso injustificable que ha generado múltiples quejas ciudadanas por un gobierno más centrado en anunciar cosas que en llevarlas a cabo».

Martín asegura, además, que en el teléfono de información al ciudadano, el 010, tampooco informan de la fecha en la que arrancarán las visitas, indicando únicamente que será «próximamente».