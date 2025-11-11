Un plan para sacar de casa a los mayores solos

En uno de cada seis hogares de la provincia de Pontevedra una persona mayor de 75 años vive sola. Son datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) de 2023. La soledad no deseada, que impacta en el estado físico y mental, es hoy un problema social y de salud pública en Galicia. En colaboración con la Universidad de Vigo y la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, el Servicio de Trabajo Social del Área Sanitaria de Vigo ha puesto en marcha el programa SoIdade, para promover la participación de estas personas en su entorno y mejorar así su calidad de vida.

Uno de los objetivos del proyecto es la detección precoz y el estudio de la soledad. Han iniciado el proyecto piloto por cinco centros de salud cabecera y su zona de influencia —A Cañiza, Val Miñor, Moaña, Ponteareas y A Guarda—, pero la idea es llegar «poco a poco» a todo el área. Para empezar han escogido la zona rural, donde la soledad no deseada se refuerza con los problemas de transporte. El siguiente centro que quieren incorporar es Redondela. Cuenta la jefa de Trabajo Social, Chus Lago, que mientras en el territorio costero se han encontrado un «menor índice de dependencia familiar y de soledad», el interior es más parecido sociodemográficamente a la provincia de Ourense, con tasas más altas.

«Suele ser gente que hiperfrecuenta los centros de salud, que tiene más problemas a distintos niveles, como somáticos o de salud mental, derivados de esa situación de vivir un poco aislados», describe Lago. Es el personal facultativo o de Enfermería de los centros de salud el que les deriva los casos y los trabajadores sociales les pasan una encuesta elaborada por investigadores de la UVigo. Por el momento, tienen identificadas a 150 personas mayores solas.

Un mapa de socios

Tras casi dos años de puesta en marcha, han iniciado la segunda fase, que consiste en localizar a los «socios colaboradores», aquellos agentes de cada territorio que ofrezcan actividades de ocio saludable o de socialización que permita trabajar la soledad no deseada. En función de cada caso particular, con la información aportada en cada encuesta, diseñan una intervención individual, familiar o comunitaria, echando mano de estos recursos. «Tratamos de conectar de alguna manera a las personas mayores que viven solas con actividades en el territorio que se ajusten a sus expectativas, que las relacionen con el entorno y que les den un motivo para salir un poco”, explica Lago. A una persona que siempre ha trabajado la tierra, por ejemplo, le proponen un taller de huerto colectivo de una asociación. A la que le gusta leer, un club de lectura. A las preocupadas por la memoria, talleres de prevención del deterioro colectivo... Y, a raíz de esta actividad, es posible que encuentren personas afines y vayan tejiendo esa red que les motive a no quedarse en casa.

“Estamos en una población altamente envejecida y tenemos que hacer cosas para que las personas mayores puedan desarrollarse plenamente y tener derecho a la participación porque, si no , terminan excluidas de casi todo», defiende Chus Lago.

Un cambio de enfoque

Con este proyecto que se enmarca en las líneas estratégicas de la Consellería de Sanidade de atención a las personas mayores y a la cronicidad, Trabajo Social pone las «luces largas». El equipo quiera actuar «con una perspectiva de futuro». Más allá de la gestión de prestaciones sociales —herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas—, reivindican su labor a través de otras funciones que también les son propias. El proyecto SoIdade supone para ellos «trabajar de otra manera», «salir más del despacho» y los profesionales están «muy motivados».