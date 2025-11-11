Xunta y patronal critican la subida de peajes en la AP-9: «Lastra la competitividad»

Pocas cuestiones suscitan un mayor consenso en Galicia que el rechazo a los peajes de la Autopista del Atlántico. Ante la subida del 4,4% en el principal vial de comunicación de la comunidad que FARO avanzó este martes, gobierno autonómico y patronal provincial han reaccionado mostrando su repulsa al «tarifazo» previsto desde el 1 de enero.

La suma de la inflación —con el IPC interanual en un 3,4% hasta octubre— y el canon que Audasa añade por las obras de ampliación en Rande y la circunvalación de Santiago el viaje por la AP-9 alcanzará los 5,06 euros entre Vigo y Pontevedra o los 28,03 entre Ferrol y la frontera lusa en Tui. Todo ello con un segundo dictamen de la Comisión Europea en la mesa en el que declara como ilegal la prórroga de la concesión aprobada por el Gobierno de Aznar de agosto de 2023 al de 2048.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró «lamentar muchísimo» este nuevo alza en las tarifas de la infraestructura y aseguró que la postura de la Xunta, «al igual que la inmensa de la sociedad gallega, es de todo lo contrario» a ello. En ese sentido recordó el estudio económico «donde se avala que se ahorraría más con el rescate que manteniendo la concesión hasta el final», afirmando además que «los intereses de Audasa y Gobierno central, que la respalda y tolera, son contrarios a los de los gallegos», acusó. Al mismo tiempo, recordó la promesa electoral del PSdeG de la gratuidad del vial.

Críticas a la «falta de acción» del Gobierno

Este incremento en los precios también provocó reacciones en el ámbito económico. La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) mostró su «profunda preocupación» por ello ya que esto «lastra gravemente la competitividad del tejido productivo gallego» al vertebrar núcleos industriales, logísticos y portuarios de la comunidad. Este impacto en los costes de transporte provoca un «desequilibrio territorial que penaliza a Galicia debido a la pésima gestión de las infraestructuras», afectando también a todos los ciudadanos que hacen uso de esta autopista.

El presidente de la patronal provincial, Jorge Cebreiros, apela también al encarecimiento de la movilidad laboran en recorridos de incluso 25 kilómetros. «No se puede hablar de impulsar la competitividad de Galicia mientras se mantiene una autopista que encarece con creces cada desplazamiento año tras año. Cada viaje por negocios, cada envío, cada exportación es una oportunidad de negocio que no se está defendiendo como se merece», añadió criticando la «falta de acción» del Gobierno para acometer su rescate. Es por ello que reclaman una «revisión urgente» del modelo concesional, ya que «la competitividad de Galicia no puede depender de peajes desproporcionados ni de concesiones prorrogadas indefinidamente», finalizan.

Los nuevos precios

Si este año se rebasó la marca de los 20 euros en el Vigo-A Coruña, el próximo se superarán otras barreras simbólicas. Los poco más de 25 kilómetros entre Vigo y_Pontevedra llegarían a 5, 06 euros, casi un euro más que en 2022. En este tramo se incluye el peaje en la sombra de O Morrazo, que rozará el 1,50 euros en lo que se conoce como el «truco de Domaio» de salir y volver a entrar al vial para ahorrar hasta 300 euros al año.

El trayecto desde Vigo hasta Santiago de Compostela superará los 12,50 euros —dos más que hace cuatro años— y hasta A Coruña se estabiliza por encima de los 20 euros (21,35), más de lo que supone un billete de Ryanair a Londres. Hace cuatro años era de 17,50 euros, lo que supone un aumento promedio del 22% en este periodo al combinar la inflación —especialmente de 2022 a 2023 por el impacto de la invasión rusa de Ucrania— y el canon anual a favor de Audasa.

Posibles tarifas de la AP-9 a partir de enero 2026 / Hugo Barreiro

Así, el coste por recorrer la autopista de forma íntegra desde Ferrol a Tui superará los 28 euros frente a los 26,85 actuales. En los tramos más cortos como los que comunican Vigo con O Porriño (2,09 euros) y Redondela (1,25) será clave el redondeo aprobado por el Ministerio de Transportes. En la relación entre A Coruña y Santiago el paso por las cabinas supondrá un desembolso de 8,77 euros para un trayecto de casi 50 minutos. La principal alternativa, el tren, cuesta 7,65 euros en los viajes más rápidos (Avant de media hora) o 6,30 en los regionales que emplean 40 minutos.