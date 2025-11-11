El Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte inicia su actividad
El Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte (Cidega) inicia oficialmente su actividad tras la constitución de su junta directiva y el nombramiento del catedrático Carlos Lago como su director comisario. Durante el acto celebrado ayer también se aprobó el nombramiento de la profesora Marián Fernández Villarino como secretaria comisaria.
El Cidega, integrado por 12 expertos promotores, es el primer instituto de investigación en el campus de Pontevedra y su objetivo es convertirse en una plataforma de referencia para la promoción y el desarrollo de conocimiento científico en el ámbito del ejercicio físico, la salud, el rendimiento deportivo, y la educación física. Y su sede será la Facultad de Ciencia de la Educación y del Deporte.
Durante la reunión también se aprobó la puesta en marcha del primer proceso de incorporación de personal investigador.
