Ingeniería Eléctrica, Turismo y Comercio, grados con más alumnos extranjeros
Un total de 538 alumnos foráneos eligieron la UVigo en 2024/25, el 3,3% de la matrícula global en las carreras
La tasa de internacionalización aumenta en los másteres hasta el 17,3%
Apenas el 3,3% de la matrícula en los grados de la UVigo durante el curso 2024/25 fue extranjera. Y la mayoría de los 538 alumnos foráneos se decantaron por carreras de ingeniería, filología y economía.
Ingeniería Eléctrica fue el título con mayor proporción de alumnos de otros países, un 14,3%. Casi 30 de los 181 alumnos inscritos eran extranjeros. Pero también resultan atractivas para el estudiantado internacional Ingeniería de la Energía, con un porcentaje del 8,4%, e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, con un 7,46%.
El segundo grado más demandado por los foráneos es Turismo, con 13 alumnos extranjeros de los 109 matriculados (11,9%). Por detrás se sitúan Comercio, con 36 de un total de 329 estudiantes (10,9%), y el título en extinción de Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios (10%).
El grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) arroja un idéntico porcentaje del 7,19% en los campus de Ourense y Vigo y en los cursos todavía adscritos de Ieside. El grado de Economía de la facultad olívica también destaca con una tasa internacional de 7,18%.
Por centros, la lista está liderada por la Facultad de Comercio (10,9%); la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, con 8 extranjeros entre sus 269 matriculados (8,18%); y la Facultad de Ciencias Económicas de Vigo, con 101 alumnos foráneos entre los 1383 inscritos (7,3%).
Asimismo, tienen porcentajes altos de extranjeros la Escuela de Telecomunicaciones (6,78%); la Facultad de Diseño de Pontevedra (5,56%); Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense (5,52%); Ciencias (4,85%); Filología y Traducción (4,65%); e Ingeniería Informática (3,97%).
Según los datos publicados por la UVigo, la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra no contó con ningún alumno foráneo matriculado en el curso 24/25. El grado de Enfermería es uno de los menos internacionales, siendo la escuela pontevedresa la que tiene un porcentaje más alto (2,65%).
En torno al 1% se sitúan las facultades de Educación de Ourense y Pontevedra y la escuela adscrita CEU de Vigo. Y también son bajos los porcentajes de alumnos extranjeros en las aulas de la Facultad de Química (0,8%); el CUD de la Escuela Naval Militar de Marín (1,01%); Relaciones Internacionales (1,08%); Biología (1,4%); y la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (1,75%).
356 alumnos internacionales en los másteres
En el caso de los másteres, la UVigo mejora de forma considerable sus cifras de internacionalización hasta el 17,3%, con 356 alumnos extranjeros de un total de 2.056.
El título de Desafíos de las ciudades, que imparten las tres universidades gallegas y varias portuguesas, registró un 100% de alumnos foráneos. Y también tuvieron tasas elevadas Administración Integrada de Empresas y RSC (75%); Ingeniería de la Automoción (74,07%); el máster interuniversitario de Arqueología y Ciencias de la Antigüedad (71,4%); y Dirección de Pymes (65%).
