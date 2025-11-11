La Diputación financia cien becas para becarios Erasmus

La Diputación financiará cien becas para los alumnos de los campus de Vigo y Pontevedra beneficiarios del programa Erasmus+. La vicepresidenta Luisa Sánchez y el rector Manuel Reigosa firmaron ayer el convenio por el que el ente provincial destinará 100.000 euros a la promoción de la movilidad.

«Calquera boa universidade, e a UVigo o é, que aspira a ser aínda mellor, ten que facer os seus deberes en internacionalización e iso significa ter un fluxo importante de profesores, alumnos e PTXAS tanto cara a fóra de Galicia, como cara dentro», destacó el rector tras la firma del acuerdo en la sede de la Diputación en el Casco Vello.

«Estes 100.000 euros, sumados aos cartos que acaden nas convocatorias internacionais e nacionais, serán unha axuda que lles vén moi ben para percorrer distintos puntos do mundo», añadió Reigosa.

Por su parte, la vicepresidenta Luisa Sánchez subrayó que ambas instituciones coinciden en su interés por la «defensa da educación, a igualdade de oportunidades e o futuro da nosa mocidade».

E incidió en el valor de una «experiencia vital» que permite ganar experiencia, currículo y herramientas para acceder a un mundo laboral cada vez más complejo.