Concello de Vigo y Diputación se acusan de bloquear el convenio para la piscina de Teis
La reconstrucción está en marcha con una inversión de siete millones
Nuevo choque entre Concello y Diputación por el convenio de colaboración para financiar la reconstrucción de la piscina de Teis -incendiada en 2022-, una obra en marcha que requiere una inversión de siete millones.
El alcalde, Abel Caballero, acusaba esta mañana a la institución provincial de «no querer pagar» asegurando que se negaban a firmar el convenio de manera telemática «porque quieren hacerlo presencial pese a lo que dice la ley», proponiendo rubricarlo «mañana mismo». Añadió que en caso de que la Diputación se desentendiese, el Concello asumiría el 100% de la financiación.
La respuesta no se ha hecho esperar y desde el gobierno provincial muestran su perplejidad «porque llevamos desde el 22 de octubre esperando que el alcalde nos dé una fecha para firmar el acuerdo, pues si por él sería mañana, que nos diga dónde».
