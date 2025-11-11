El Concello prevé ingresos por la tasa turística en los presupuestos de 2026

La decisión de cobrar a los turistas en Vigo un recargo por sus pernoctaciones se tomó el pasado verano y en las entrañas del Concello ya se contempla su entrada en vigor a lo largo del próximo año. Así se desprende del contenido del proyecto de presupuestos para 2026 aprobado el pasado 23 de octubre en una junta de gobierno extraordinaria, recogiendo el acta de aquella sesión las líneas maestras de las cuentas. En el apartado de ingresos, en su capítulo 2, recoge que entre las principales variaciones respecto al presupuesto de este año se encuentra la «creación de la recarga para la aplicación de la tasa turística regulada en la Lei 5/2024,de 27 de diciembre».

Esto supone que el gobierno municipal trabaje ya con el horizonte de tramitar en los próximos meses la ordenanza reguladora que permitirá aplicar el cobro a las pernoctaciones en los alojamientos, una vez que la maquinaria burocrática ya se puso en marcha con la apertura del plazo de consulta pública para que cualquier ciudadano o colectivo pudiese emitir sus aportaciones o sugerencias.

A continuación, se debe elaborar el proyecto normativo con todos los informes preceptivos, aprobarlo en junta de gobierno y posteriormente someterlo a consideración del pleno, donde su aprobación está garantizada por la mayoría absoluta del PSOE.

El recargo impositivo a las estancias turísticas está previsto en la legislación autonómica, pero sin carácter vinculante, por lo que es decisión de cada municipio aplicarla o no. Los visitantes abonarán entre 1 y 2,5 euros, en función del tipo de alojamiento, un máximo de cinco noches, según consta en la normativa. Vigo se convertirá en la tercera ciudad de Galicia en contar con una tasa de estas características, ya que A Coruña y Santiago la han activado con la entrada del otoño y está ya plenamente operativa.

El 80% de la recaudación por este tributo debe revertir directamente en la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible, lo que supone en la práctica la mejora de infraestructuras, optimizar la movilidad o mejorar la convivencia entre turistas y residentes, entre otros supuestos contemplados en la legislación.

La decisión del gobierno vigués de contar con este tributo llega de la mano de la actual directiva de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), entendiendo que el turismo debe ayudar a sostener los servicios que se prestan en Vigo. En desacuerdo están la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de la provincia, que no ve a Vigo en cifras de visitantes que hagan conveniente esta tasa, y la Autoridad Portuaria de Vigo, que ha presentado alegaciones para pedir que solo se aplique a los cruceros que hagan noche en la ciudad, ya que de lo contrario sería dañina para el sector.