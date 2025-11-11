El Chuvi espera recuperar este año con un plan las citas perdidas con las huelgas

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo está elaborando un «plan de optimización de todos los recursos disponibles» para recuperar las citas suspendidas con la huelga mantenida durante casi un mes de facultativos del Servicio de Radiodiagnóstico, así como los cuatro días de paros los técnicos superiores sanitarios. El objetivo es recuperar toda la actividad demorada «antes de fin de año».

El Sergas no facilita datos de qué magnitud tiene esta actividad que se ha dejado de hacer, pero asegura que se han realizado los prioritarios. En cuanto a los estudios radiológicos, las cifras estimadas que manejan los profesionales se acercan a las 4.000 pruebas entre las citas suspendidas y las que no se programaron en horas extras. El área más afectada en la huelga de TSS es la de Análisis Clínicos, con más de 10.000 que habrá que recitar.