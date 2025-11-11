Bouzas estrena su plaza entre Tomás Alonso y Covadonga
Se contempla la construcción de 28 viviendas y el Concello arreglará una casa antigua abandonada
El Concello abrió al público una nueva plaza pública en Bouzas, situada entre las calles Covadonga y Tomás Alonso en el marco del proyecto de urbanización de un ámbito en el que está prevista la construcción de un total de 28 viviendas.
«Conseguimos una comunicación más fluida uniendo estas calles con una plaza y una zona verde, que las abrimos para uso y disfrute de la ciudadanía», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que se acercó hasta Bouzas acompañado de la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, y la concejala de Urbanismo, María José Caride, para comprobar el estado de la actuación.
Tras su visita, el regidor explicó que además de la edificación residencial de iniciativa privada que se acometerá en la zona, el Concello cuenta con una casa antigua que presenta un estado de conservación muy deficiente, por lo que procederá a su restauración y remodelación para ponerla en valor.
En total, el ámbito urbanizado tiene una superficie de 2.700 metros cuadrados, de los que 1.457 son viales y zonas verdes. La apertura al público se produce después de que la Gerencia de Urbanismo aprobase en octubre la recepción de la obra, correspondiente al polígono VI del Pepri de Bouzas.
