Los actos por el 25N del Concello denunciarán la explotación del cuerpo de las mujeres
Tedrán lugar entre el 12 y el 28 de noviembre con conferencias, conciertos y proyecciones
R.V
«Rachemos as cadeas que nos oprimen» es el lema entorno al que se organizan las actividades para conmemorar el 25N, «Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer». Abel Caballero, junto con la primera teniente de Alcaldía, Carmela Silva, la concejala de igualdad, Ana Laura Iglesias y las integrantes del Consejo Municipal de la Mujer, presentaron, ayer, la programación de actos que tendrán lugar entre los días 12 y 28 de noviembre.
Por tercer año consecutivo, la temática se centrará en denunciar la esclavización y explotación del cuerpo de las mujeres. «El 92 por ciento de las mujeres prostituídas no son europeas», señaló Silva, para manifestar que esta práctica afecta a las mujeres que atraviesan una mayor situación de pobreza.
El programa comienza este miércoles con la actuación musical de Xoana en el Auditorio Municipal. A lo largo de la semana, se proyectarán, en el mismo lugar , diferentes películas que tratan una realidad compartida por muchas mujeres: El techo Amarillo, Evelyn y Soy Nevenka. La primera teniente de Alcaldía destacó las «potentes» jornadas formativas sobre la cosificación, organizadas para los días 17 y 18 de noviembre. En ellas se abordarán las nuevas «cadenas» : las redes sociales, plataformas como only fans o la pornografía.
El propio 25 de noviembre el Auditorio Mar de Vigo acogerá el programa «Enlaza Vigo contra a violencia de xénero», donde participará el alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de FP, para trabajar la prevención y la concienciación.
