Acto abierto del BNG para que los vecinos aporten ideas para las cuentas locales

El BNG convoca hoy a las 19.30 horas un encuentro abierto en el marco de su reclamación para que el Concello abre los presupuestos municipales a la participación ciudadana. Los nacionalistas aprovecharán el acto para trasladar sus 198 alternativas al proyecto presentado por el gobierno local, pero también para recoger propuestas vecinales y del tejido asociativo.

«Frente a un goberno instalado na xordeira autoritaria, o BNG quere servir de ferramenta para lograr que se escoiten as voces que Caballero non quere ouvir», destaca el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas.

El nacionalista entiende que las cuentas municipales deben tener en cuenta a los barrios y parroquias, conseguir un Vigo «máis xusto e igualitario e que sexa máis verde e habitábel», concluye el portavoz del BNG.