200.000 euros para mejorar la Casa das Artes

El Concello está acometiendo una importante obra de reforma en la planta primera de la Casa das Artes, con el objetivo de dar lustre a la sala y exponer allí «toda la riqueza pictórica que tenemos», subrayó el alcalde vigués, Abel Caballero, citando las obras de Colmeiro, Laxeiro o Lugrís.

El presupuesto que se destina a la actuación ronda los 200.000 euros y «nos permite seguir dando forma a la red de museos municipales más importante de España», añadió el regidor. Recordó otras actuaciones como la del Verbum y criticó a la Xunta por «invertir casi nada» en museos, «a diferencia de lo que hace en otras ciudades».