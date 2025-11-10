Vigo apunta a cerrar un año de hitos por la buena salud de sus motores económicos

En rasgos generales, 2025 apunta a convertirse en uno de esos años en los que las estadísticas permitirán a Vigo sonreír en un futuro, en un ejercicio que está destacando por la buena marcha de la economía y, en consecuencia, con un comportamiento positivo de los principales indicadores socioeconómicos que permiten pulsar la salud de un municipio, aunque también con un importante margen de mejora en determinados campos como el tráfico aéreo en Peinador, castigado por decisiones propias y ajenas, o el lastre que supone para muchos vecinos y familias la escalada sin freno de los precios de la vivienda, cuya curva no deja de dispararse hacia arriba.

En definitiva, la ciudad está en disposición de cerrar un ejercicio con distintos hitos por esa buena salud que están mostrando los motores que guían su camino.

Ámbito laboral

El comportamiento del empleo está siendo, sin duda, una de las mejores noticias del presente año, con datos de afiliados a la Seguridad Social y de desempleados marcando niveles muy positivos y estando, por tanto, en disposición de conseguir cifras récord en este apartado.

En el arranque del mes de octubre, había 15.000 personas inscritas en las oficinas de empleo, 1.206 menos que un año atrás y cada vez más cerca del registro más bajo alcanzado en la serie histórica, fijado en 14.415, según los datos del SEPE. Mientras, los datos del Instituto Galego de Estatística sobre el número de afiliados por concellos constatan que en septiembre había en Vigo 113.574 personas cotizando, un 1,6% más que los 111.762 de un año antes. El récord histórico, de 114.071 afiliados, está por tanto a menos de medio millar, por lo que ante los meses que restan es factible superar la cifra.

Evolucion de los principales indicadores economicos en Vigo / Hugo Barreiro

Puerto

La salud de uno de los pulmones económicos de la ciudad como es el Puerto parece a prueba de todo, incluso al castigo que supuso conocer por segunda vez su exclusión como puerto nodal y la dificultad que eso le supone para acceder a fondos europeos, lastrando su capacidad inversora como se ha visto recientemente con el plan inversor de los Puertos del Estado, con A Coruña pudiendo ejecutar hasta 2029 casi el doble que la Autoridad Portuaria viguesa, que tiene que recurrir a la autofinanciación para sus proyectos.

Esto no está impidiendo que la actividad sea frenética y que las terminales viguesas se encaminen a nuevos registros históricos en aspectos como el movimiento de contenedores, cruceristas o vehículos.

En lo que respecta a los contenedores, los TEUS reflejan que hasta octubre han pasado por Guixar 257.684 contenedores frente a los 244.369 registrados en los diez primeros meses del año pasado, por lo que todo apunta a que será posible derribar la barrera de los 300.000 a final de año, lo que supondrá un nuevo hito en la historia portuaria, como también en la terminal de Bouzas, donde se han movido entre enero y octubre de este ejercicio casi 554.000 vehículos, un 2,7% más que el año pasado, siendo ahora el objetivo superar los 661.000 registrados a lo largo de todo 2024.

Por su parte, en clave turística, el Puerto está viviendo este 2025 un auténtico punto de inflexión tras varios años con cifras más modestas, lo que le ha permitido superar ya a mediados de octubre el techo histórico que se había alcanzado en 2011 de 253.637 cruceristas. Solo en octubre, atracaron en el Puerto 25 buques con cerca de 57.000 turistas a bordo, con el acumulado del año situado al cierre del décimo mes del año en 279.340 cruceristas, un 58% más que en 2024.

Mientras, será imposible llegar a los registros de antaño en los volúmenes de pesca descargada en la lonja de O Berbés, con su liderazgo estatal en cuestión por primera vez en la historia por el empuje de A Coruña.

Stellantis

Uno de los principales activos continúa siendo la fábrica de Stellantis, que pese a la crisis que atraviesa la industria de la automoción ha conseguido en los primeros tres trimestres del año ensamblar cerca de 420.000 vehículos, un 9% más que en el mismo período del año pasado y que, salvo catástrofe inesperada, le permitirá cerrar un nuevo ejercicio (y serán tres seguidos) por encima del medio millón de vehículos fabricados, pudiendo incluso llegar a superar el techo histórico de 2007, establecido en 547.000 unidades.

Turismo

Es indiscutible que en los últimos años, Vigo se ha consolidado como un destino turístico de referencia en el Noroeste peninsular, consiguiendo además trasladar a todas las épocas del año una actividad más o menos intensa, con especial énfasis en el segundo semestre del año, ya que a su atractivo en verano ha sumado en la última década un auténtico fenómeno en noviembre y diciembre, coincidiendo con la apuesta del Concello por la Navidad.

Tomando como referencia la encuesta de ocupación hotelera, los datos provisionales del INE hasta septiembre reflejan que la cifra de viajeros que ha escogido la ciudad para alojarse está en números muy similares a los del año pasado, por encima de los 387.200, por lo que es perfectamente accesible el récord al cierre de 2024 que se situó en 537.525 viajeros.

Los datos no son tan buenos, sin embargo, en la cifra de pernoctaciones, ya que se ha reducido la estancia media respecto a 2024 y eso ha hecho bajar las noches contratadas de las 734.432 del período enero-septiembre de 2024 a los 665.550 del año actual, lo que invita a pensar que no se superará el millón de pernoctaciones otra vez.

Quedan por plasmar, además, las estadísticas de ocupación de los pisos de uso turístico, una modalidad de alojamiento cada vez más utilizada y que, con los datos conocidos entre enero y marzo, invitan a pensar en otra evolución al alza en el conjunto del ejercicio.

Lo que sí está probado con cifras es el bum del Camiño portugués por la costa, con más de 88.000 peregrinos a estas alturas de noviembre y cada vez más cerca de convertirse en la segunda ruta más utilizada por los usuarios del Camino tras la francesa. Ya se han superado en 10 meses los peregrinos de todo 2024 tras un incremento del 20% y el objetivo ahora es derribar la barrera de las 100.000 personas que optan por este itinerario.

Las cifras turísticas podrían ser mejores, con todo, si el aeropuerto de Peinador no ofreciese síntomas de estancamiento, lastrado por la pérdida de rutas. En nueve meses, fueron 831.062 los viajeros que utilizaron la terminal, cifra que es superior a la del mismo período del año pasado debido a que en 2024 el aeropuerto estuvo cerrado en mayo. El récord de los 1,4 millones de personas logrado en 2007 es a día de hoy una utopía.