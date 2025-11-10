Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»

Una «situación límite» que le ha llevado a perder su trabajo mientras ve como su casa sufre daños constantes, sin saber quién los va a reparar. Esta es la situación que denuncia Joaquín Abreu residente en el número 3 de República Argentina, en Vigo, una protesta a la que se suman sus vecinos del número 7, también afectados aunque en menor medida.

Desde finales de octubre, el derribo de un sótano en el bloque colindante ha convertido sus hogares en un campo de batalla. Según explica Abreu, «la demolición se está llevando a cabo sin seguridad ni control sobre la obra» y ocasionando «daños de los que son conscientes» en nuestras casas. Nada más comenzar, «arrancaron un canalón, lo que provocó la entrada de agua en mi cocina, estuve todo un fin de semana achicando» además de otros desperfectos en su sótano.

Vecinos del número 7 de República Argentina, también afectados, junto a Joaquín. / Marta G. Brea

Sí que presenta una sentencia previa que autoriza la demolición de la edificación del número cinco de esa calle y recoge ciertos efectos colaterales en el inmueble donde vive Joaquín Abreu, pero que deben de ser reconstruidos, en su misma posición, de forma inmediata a la demolición y a costa de quien está realizando la demolición.

Joaquín asegura que, pese haber solicitado la documentación y licencia de la obra, no ha tenido acceso a ella. «El miedo es por cómo se está haciendo el derribo, si se hiciese en condiciones, apuntalando, con las medidas de seguridad...», explica a Faro. Sin embargo, incluso achaca la pérdida de su empleo a esta situación, «ya que tengo que quedarme en mi casa porque sé como de mal se están haciendo las cosas».

Este vecino lo tiene claro, desde su punto de vista: «Esta es una zona de Vigo muy cotizada, quieren sacarme de mi casa para poder luego construir a su antojo o quién sabe qué»