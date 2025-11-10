El TSXG rechaza suspender el uso del «parking» del Club Náutico
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la UTE Welgood Solutions y Tranvías Eléctricos de Vigo (unión temporal de empresas que gestiona ocho aparcamientos subterráneos de la ciudad) contra la Autoridad Portuaria por no suspender el uso del aparcamiento del Real Club Náutico, situado en la trasera del Edificio Social, de 1.452 metros cuadrados.
Reclamaba la caducidad de la concesión al entender que el club destinaba ese espacio a terceros ajenos a la entidad, vulnerando el título concesional. El alto tribunal gallego esgrima que el Puerto ya incoó un expediente para examinar la situación y que la cuestión litigiosa se limitaba a la adopción de medidas cautelares.
El fallo, de 1 de octubre y recurrible, considera que la UTE no acreditó perjuicios irreparables derivados de la falta de suspensión del aparcamiento. El tribunal da por válido el informe de la Policía Portuaria y la documentación presentada por el club, que acreditan que, desde febrero, el acceso al estacionamiento se controla mediante un sistema informático que restringe su uso a socios y usuarios del puerto deportivo.
