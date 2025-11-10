Investigan otra muerte en una semana negra para las personas sin hogar

Semana negra para las personas sin recursos en Vigo. Tras el crimen registrado el jueves en la vieja estación de autobuses, caso ya resuelto policialmente con la detención e ingreso en prisión provisional de la presunta autora del acuchillamiento del que fue víctima su pareja y compañero de chabolo, la Policía Nacional abrió ayer una nueva investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre de 42 años en la ruinosa nave abandonada de Pescanova de Jacinto Benavente, un maltrecho espacio que ha protagonizado incontables incendios y donde, igual que en la antigua estación, pernoctan numerosas personas sin hogar. Las primeras indagaciones apuntan a que la víctima se precipitó desde seis metros de altura, pero aún no están claras las circunstancias de la caída. Cuando el operativo se personó en el punto en la nave había 12 personas que fueron identificadas, la mayoría de las cuales duermen allí con regularidad.

La alerta se recibió al mediodía. Junto a Policía Local y Policía Nacional, al punto acudieron bomberos y medios sanitarios. La caída de la víctima, que sería una persona sin recursos según las fuentes consultadas, se produjo desde unos seis metros y se movilizó a agentes de la Policía Judicial y de la Científica de la comisaría. Aunque inicialmente no se han visto signos de violencia, centrándose la investigación en determinar si fue un accidente o dicha persona se arrojó voluntariamente al vacío, algunas fuentes consultadas indican que se activó el protocolo de delitos violentos y que todavía no se puede descartar ninguna hipótesis a la espera de a aclarar algunas circunstancias como que el lugar donde fue hallado el cadáver podría no coincidir con el punto desde el que habría sido la caída o ciertas manifestaciones relativas a que horas antes del hallazgo, por la mañana, se escucharon gritos propios de una pelea.

La Policía identificó a las 12 personas que estaban en la ruinosa edificación de Jacinto Benavente

La investigación policial y la autopsia que se le practique hoy al cuerpo serán claves para determinar lo ocurrido. Los bomberos acudieron, entre otras cuestiones, para realizar una revisión del edificio de cara a averiguar si era seguro que las personas sin hogar que duermen en dicha nave pueden seguir allí. Según trasladaron, aunque el estado de la construcción no es bueno, no existe riesgo de colapso que aconseje un desalojo. Personal municipal que trabaja en la atención a las personas en situación vulnerable acudió avanzada la tarde para ofrecer bebidas calientes a quienes pernoctan allí, pero aparentemente no había nadie en el edificio.

Multitud de intervenciones

La antigua nave de Pescanova, ahora propiedad del fondo Blackstone, registró en los últimos años numerosas intervenciones por conatos de incendios. A modo de ejemplo, desde noviembre de 2024 hasta la actualidad, un período de solo 12 meses, la Policía Local recibió casi una veintena de alertas relacionadas con dicha edificación. Ayer, al margen de la investigación abierta por la comisaría, la Policía Local realizó un parte para instar a la empresa propietaria que proceda a tapiar completamente la construcción, ubicada frente al auditorio Mar de Vigo.

Y es que, además de los constantes incendios o conatos que movilizan a los medios policiales y a los bomberos, el pasado verano una mujer ya tuvo que ser rescatada tras precipitarse y herirse en el interior de un pozo de dicha nave. Con una superficie de 21.000 metros cuadrados divididos en cinco alturas, en la actualidad supone un peligro no solo por las características de la construcción sino por su insalubridad y la suciedad que acumula.