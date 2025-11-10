Renfe añade un calendario de precios en su web: de 29 a 90 euros en el AVE de Vigo a Madrid

Viajar en tren cada vez se parece más a hacerlo en avión. Después de la llegada de la competencia, las marcas low cost, los controles de seguridad o el revenue management para fijar las tarifas en función de la demanda, las compañías siguen adoptando medidas similares a las de la aviación comercial.

La última de ellas ha llegado de la mano de Renfe, quien ha incorporado un calendario con los precios en su página web y aplicación, lo que permite encontrar de forma más ágil los «chollos» para viajar. Esta funcionalidad se estrenó en los corredores liberalizados a mediados de septiembre pero, como en casi todo, en Galicia ha tardado un poco más.

Así, la página de la operadora pública muestra el precio base en cada día para los servicios entre Madrid y Vigo, A Coruña o Santiago durante las próximas semanas. En el caso de la ruta entre las estaciones de Chamartín y Urzáiz, la tarifa más barata suele ser de 39 euros que se corresponde con el Avlo de las 9 de la mañana.

Calendario de precios en la web de Renfe para viajar entre Vigo y Madrid / Renfe

Desgraciadamente, y pese a formar parte todos de un mismo motor de búsqueda, el cálculo no se extiende a otros destinos desde la ciudad olívica. Ni Ourense y Zamora, que comparten recorrido hacia la meseta, ni Barcelona, Valencia o Sevilla, donde se ofrecen billetes combinados con un solo transbordo, disponen de esta ayuda a la hora de planificar viajes.

Como viene siendo habitual en los últimos meses, el éxito de la nueva oferta comercial de Renfe con los trenes Avril les ha llevado a elevar los precios. Así, aunque en algunos miércoles se encuentran ofertas desde 29 euros, del 19 al 23 de diciembre las opciones más económicas no bajan de 80 euros. En el caso de las más caras, ya es habitual encontrar billetes sencillos de ida por más de 110 euros, casi el doble que el precio medio hasta hace un año.

Otras mejoras en la web

Aunque odiada por muchos, la página web de Renfe sigue sumando pequeñas mejoras para hacerla más útil. Este calendario con tarifas se une a un cambio crucial implementado hace ahora un año en la aplicación oficial, donde se «escondían» todas las combinaciones de viaje que exigían un transbordo. Actualmente en Vigo esto representa el 60% de los trayectos a Madrid, Barcelona u Oporto.

Tras la denuncia pública de FARO la operadora tomó cartas en el asunto y, una semana después, incorporaba estas frecuencias a la app.