Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo

Pocas diferencias suele haber de un año a otro en estadísticas locales de siniestros, denuncias, sanciones, etc. Por lo general, la cifra global de casos se mantiene estable. Y en los últimos datos de positivos por drogas y alcohol al volante facilitados por la Policía Local de Vigo no es diferente; mientras en 2023 se contabilizaron un total de 1.225 denuncias, 2024 cerró con 1.151, siendo en su mayoría administrativas y protagonizadas por hombres. Sin embargo, en esta ocasión el perfil del infractor ha cambiado por completo: son más mayores, consumen más drogas y más adictivas.

Esta es una de las lecturas que nos dejan las estadísticas ya cerradas del año 2024. Cuando un año atrás, por cada positivo de drogas había dos pruebas de alcohol que superaban los límites permitidos, ahora esta cifra se acerca. Son un total de 711 positivos por alcohol frente a los 437 por drogas. En cuanto a su gravedad, tan solo 4 fueron penales. ¿Qué las diferencia de las administrativas? Su influencia. El narcotest a diferencia del etilómetro solo detecta la presencia de estupefacientes —cannabis, opiáceos, anfetaminas, etc.— en el organismo, no su cantidad o afectación. Si el conductor presenta síntomas como conducción errática, mala coordinación, falta de reflejos o somnolencia, el agente puede proceder a su denuncia por vía penal y no administrativa ya que está influenciado por ellas.

Las drogas, a diferencia del alcohol, permanecen más tiempo en el cuerpo. Eso significa que se puede dar positivo en un drogotest aunque no se esté conduciendo bajo sus efectos. Es decir, si se da positivo en un test salival de drogas, pero el agente determina que el conductor está sobrio en ese momento y no se encuentra bajo efecto alguno, se tramita como una sanción administrativa.

La mayoría de positivos por drogas revelan dos tóxicos: cocaína y cannabis

Las sustancias que se pueden detectar con las muestras de saliva recogidas a posibles infractores —para que la denuncia sea efectiva deben de confirmarse el positivo en un laboratorio— son cocaína, cannabis, anfetaminas o derivados, opiáceos, benzodiazepinas, metadona, zolpidem y ketamina. Si hace un año, los positivos por cannabis, una droga perturbadora que disminuye los reflejos y altera la consciencia, eran los más habituales estando presentes en el 70% de los casos, ahora es la presencia de cocaína el tóxico más recurrente, aumentando los positivos por esta droga en un 12%.

La cocaína se trata de una droga muy adictiva y estimulante que provoca una exaltación o agitación que facilita la distracciones al volante, inhibe de los peligros y aporta una falsa sensación de control; síntomas más peligrosos que los de otras sustancias. Estas estadísticas muestras no una disminución en el consumo de cannabis, sino el aumento del consumo de cocaína combinado con el primero: en un 39,13% de los positivos el infractor había consumido ambos estupefacientes.

Y ahondando ahora en el propio denunciado, también se aprecia un cambio importante en cuanto a su edad. Jóvenes de entre 18 y 29 años eran los infractores por consumo tanto de drogas como alcohol al volante, sin embargo, en el último año esta realidad ha dado un vuelco. Los hombres de entre 40 y 49 años, ya mucho más mayores, son ahora los potenciales consumidores al volante, sobre todo cuando se trata de dar positivo tanto por alcohol como por drogas.