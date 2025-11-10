Estreno exitoso en Cabral de la Festa dos Callos
El Centro Cultural e Recreativo de Cabral estrenó con éxito la primera edición de la Festa dos Callos, que se celebró en la pista deportiva cubierta. El alcalde, Abel Caballero, saludó a los comensales, que disfrutaron del plato estrella, churrasco y música.
