La escritora An Alfaya, elegida para el Premio Laxeiro de 2026

La escritora María de los Ángeles Alfaya Bernárdez, conocida como An Alfaya (Vigo, 1964), recibirá el Premio Laxeiro 2026 después del acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación que lleva el nombre del pintor Xosé Otero Abeledo «Laxeiro», presidida por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

«Estamos falando dunha escritora certamente sensacional que escribe literatura infanto-xuvenil e para público adulto, fundamentalmente novela e relato. Faino en galego e as súas obras están traducidas ó castelán, catalán e inglés», detallaba Caballero algunos de los argumentos que llevaron al Patronato a proponerla para el galardón que será entregado en febrero coincidiendo con el Día de Laxeiro.

Alfaya cursó estudios de Magisterio en Vigo antes de continuar su formación académica en la Universidad Complutense de Madrid realizando Criminología. Además de su carrera como escritora, está muy ligada al mundo del teatro, ya que participó en la fundación de la compañía viguesa Teatro Avento.

La pasión por la literatura le acompaña desde su adolescencia, ya que con 15 años ya tenía inquietudes en este campo y demostraba una gran imaginación y capacidad, con cuadernos de aquella época que posteriormente se convertirían en algunos de sus trabajos más aclamados, como «El maquinista Antón», publicada en 1993.

La antigua estación de tren o el parque de Castrelos, como había confesado a este periódico en su momento, eran otros de los escenarios que, en su juventud, le gustaba visitar a An Alfaya, lugares de inspiración para sus posteriores creaciones literarias, con cerca de una treintena de libros de temática infantil y juvenil, cinco de narrativa y seis de obras colectivas.

A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocida con infinidad de galardones a los que ahora se suma el Premio Laxeiro del próximo año, sucediendo a la pintora Beatriz Rey Gómez-Quintián, premiada este año a título póstumo, y a la escritora María Xosé Queizán, que fue elegida por el Patronato de la Fundación Laxeiro en 2024.