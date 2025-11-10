Dos heridos tras calcinarse una vivienda en Vigo

Dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser evacuadas a un centro sanitario tras registrarse un incendio en una vivienda de Vigo, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas de este domingo, cuando un particular alertó a Emergencias porque salía humo de la azotea de un edificio en la calle Andalucía.

Poco después, otros vecinos llamaron al 112 para confirmar que también había humo en los pasillos del inmueble y en el patio.

El 112 avisó a los bomberos de la ciudad, a la Policía Local y a la Policía Nacional, además del 061.

Los servicios de extinción apagaron los llamas, que calcinaron el interior de un piso, y los sanitarios trasladaron a dos personas a un centro hospitalario con quemaduras.