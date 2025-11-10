Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dispositivos por tres incendios en viviendas

Tres incendios en cocinas de viviendas movilizaron ayer a Policía Local y bomberos. Los fuegos se registraron en Pizarro, calle Andalucía y en Inés Pérez de Zeta. Este último causó una gran humareda.

