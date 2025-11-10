La Diputación subvencionará a 7 escuelas de música de Vigo
Aportará 30.000 euros por «su contribución en barrios y parroquias»
La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha anunciado que la institución provincial subvencionará a siete escuelas de música de asociaciones sin ánimo de lucro de Vigo con un total de 30.131 euros.
Las entidades beneficiarias de estas ayudas son la Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia, la Asociación Banda de Música Unión Musical de Valladares, la Asociación Vecinal Val do Fragoso, la Banda Escuela de Música de Beade, la Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida, la Unión Musical de Coruxo y el Ateneo Musical de Bembrive.
Durante la visita a uno de los ensayos de esta última formación, que logró un segundo puesto en el Certamen Gallego de Bandas de Música celebrado en octubre en Pontevedra, Sánchez destacó la labor de estas entidades en los ámbitos educativo, social y cultural.
«Ofrecen una formación accesible a personas de todas las edades y niveles, promueven la cultura y la tradición, propician puntos de encuentro y convivencia y fomentan el desarrollo personal y artístico de su vecindario. Son un motor que contribuye a la revitalización de barrios y parroquias», señaló.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas