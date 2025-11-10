La Diputación subvencionará a 7 escuelas de música de Vigo

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha anunciado que la institución provincial subvencionará a siete escuelas de música de asociaciones sin ánimo de lucro de Vigo con un total de 30.131 euros.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son la Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia, la Asociación Banda de Música Unión Musical de Valladares, la Asociación Vecinal Val do Fragoso, la Banda Escuela de Música de Beade, la Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida, la Unión Musical de Coruxo y el Ateneo Musical de Bembrive.

Durante la visita a uno de los ensayos de esta última formación, que logró un segundo puesto en el Certamen Gallego de Bandas de Música celebrado en octubre en Pontevedra, Sánchez destacó la labor de estas entidades en los ámbitos educativo, social y cultural.

«Ofrecen una formación accesible a personas de todas las edades y niveles, promueven la cultura y la tradición, propician puntos de encuentro y convivencia y fomentan el desarrollo personal y artístico de su vecindario. Son un motor que contribuye a la revitalización de barrios y parroquias», señaló.