La viguesa Antía pasa a Los Directos de 'La Voz' tras el robo de Pablo López: así reaccionó su familia a los momentazos de la gala

Este pasado viernes se emitió en 'Prime time' uno de los Asaltos del programa de Antena 3, 'La Voz'. En la primera entrega de esta fase participaron los equipos de Malú y Sebastián Yatra. La selección en este momento del concurso era uno de los más exigentes, ya que los artistas solo podían enviar a uno de sus siete talents a los 'Directos'.

Claro que también cabía la posibilidad de robo para aquellos artistas seleccionados por sus 'coaches' para la Zona Roja, una criba que les da una segunda oportunidad de seguir adelante en esta aventura musical.

El equipo de Sebastián Yatra, con la complicidad y el carisma de María Becerra, trajo al escenario una combinación perfecta de energía, dulzura y sentimiento. Oihan fue el encargado de abrir los Asaltos con una versión íntima de ‘Ordinary’, marcando un inicio lleno de sensibilidad.

Kimy Touw emocionó al cantar ‘Million reasons’ de Lady Gaga; El Gato CHP sorprendió con su valentía al interpretar ‘Amigos’ de Pablo Alborán; la viguesa Antía Pinal llenó de magia el plató con ‘En otra vida’, canción de Lasso y Yami Safdie ; y Jonny, que conmovió con ‘Those eyes’.

Tras la actuación de la cantante gallega, Sebastián Yatra no dudó en elogiar a su artista. «Espectacular», exclamó, antes de añadir con una sonrisa: «todo el mundo aquí sintió tu magia».

Pero, finalmente, la elección del colombiano para el pase a los Directos recayó en Oihan, tras una meditada decisión de su 'coach' y de su asesora.

La familia de Antía, frente al televisor

Llegó uno de los momentos más emocionantes del programa, que si bien se estaba emitiendo el pasado viernes, ya había sido grabado dos meses atrás. Del entorno de Antía, solamente sus padres conocían el desenlace. Lógicamente, bajo prescripción de la productora, todos los asistentes a las galas grabadas deben guardar el secreto de lo que allí haya ocurrido para mantener el misterio de las emisiones. Y en esa noche de ilusiones, se reunieron en el salón de su casa algunos familiares de la aspirante gallega, incluidos sus padres, a la espera del momento cumbre, una escena que pasará a la historia de la videoteca familiar, ya que un dispositivo móvil grababa desde una esquina de la estancia la reacción de los allí presentes.

«La segunda persona, tan talentosa que ya nació con toda su energía abierta para compartir y es tan natural es...», expresó Yatra, dejando esos segundos de tensión en el aire, no sin antes preguntar si era posible «atarle las manos» a sus contrincantes, como ruego desesperado para que ninguno ejerciera su derecho al robo. «...¡Antía!». Los aplausos en el plató de Antena 3 se funden en el vídeo doméstico de la gallega con los gritos de alegría de sus allegados que saltan literalmente del sofá cuando escuchan el 'speach' del colombiano.

Pero la euforia alcanza su máxima expresión en ese salón de una vivienda de Vigo, cuando la presentadora, Eva González, arranca la cuenta atrás para el tiempo de robo. Cinco segundos en los que aquellos 'coaches' (en este caso Pablo López o Malú, ya que Mika ya había robado previamente un talent del equipo de la andaluza) debían adelantarse a pulsar el botón para lograr esa voz para su equipo. El cantante malagueño ya había expresado su admiración por Antía durante su actuación y también sus intenciones de robarla, algo que le confesó a su asesora, Kiara. Así que cuando comenzó el tiempo de robo, a Pablo López le sobraron tres segundos para llevarse a la artista gallega y sumarla a su equipo de cara a los Directos.

«Llevaba dos meses esperando este momento, compartir momentos bonitos con la gente que te quiere es de las cosas más bonitas que hay en este mundo. Nunca pensé llegar hasta aquí, y muchísimo menos, que un referente para mí como Pablo López haya gastado su robo en mí, es algo que nunca asimilaré», aseguraba Antía en sus redes sociales, donde compartió ese vídeo en el que toda su familia se emociona durante la gala del viernes. En ese mensaje también se acuerda de su ya excoach: «Fue increíble vivir este concurso de la mano de Sebastián Yatra. Me encantó su cercanía y le agradeceré por siempre haber confiado en mí y haberme ayudado a llegar hasta donde estoy»; además, se muestra muy agradecida con el programa, la productora y todo el equipo: «Os mando un abrazo a todos y nos sabéis las ganas que tengo de veros ya de nuevo en los directos», les traslada.

Antía no se olvida de los compañeros con los que ha compartido este proceso musical dentro del concurso y también de «toda esa gente que gasta un tiempo de su vida para dejarme mensajes tan bonitos, me llenáis el alma de amor», expresó.

La dinámica del concurso estipula que la cantante viguesa no reaparezca sobre el escenario de 'La Voz' hasta dentro de unas semanas. Primero habrá que resolver los Asaltos de los equipos de Pablo López y Mika y después, los cuatro artistas que cada 'coach' envía a la Zona Roja o Zona de Peligro aún deben enfrentarse a una última criba antes de los Directos.