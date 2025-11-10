Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bandera de la Paz para Vocálitis

La Asociación de Artistas Vocálitis recibió la Bandera Universal de la Paz por su «destacada acción transformadora en la educación». El acto se celebró en Casa Xirasol (Comesaña). Se trata de un reconocimiento concedido por el Movimiento Pacis Nuntii.

