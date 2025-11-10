Una banda de ladrones aprovecha Halloween para robar dinero y joyas en viviendas

La Policía Nacional de Vigo está tras la pista de unos ladrones que aprovecharon la celebración de Halloween, en la que numerosas familias y pandillas salieron a la calle disfrazadas, para asaltar tres viviendas unifamiliares ubicadas en el extrarradio de la ciudad, concretamente en las parroquias de Beade y Candeán. Al menos dos asaltantes, aunque podrían ser tres, obtuvieron un botín de dinero en efectivo y joyas tras acceder a las casas entre última hora de la tarde y primera hora de la noche, cuando ya no había luz del día. Los agentes tratan de averiguar ahora si se trata de una banda de delincuentes de la zona o los robos son obra de un grupo itinerante.

Los asaltos ocurrieron el viernes 31 de octubre, una jornada, la previa al festivo del 1 de noviembre, en la que las calles del centro urbano y de las parroquias se llenaron de niños y adultos para disfrutar del "truco o trato". Los ladrones, que ocultaban su rostro con una especie de pasamontañas para evitar ser reconocidos, habrían aprovechado esta celebración que cada año cuenta con más adeptos en la ciudad para entrar en viviendas que en ese momento se encontraban vacías. Los asaltantes serían conocedores de esta circunstancia tras haber realizado una vigilancia previa de los domicilios o al comprobar, por estar todo cerrado y sin luz en el interior, que no había nadie dentro. Los robos ocurrieron aproximadamente entre las 20.00 y 21.00 horas y el botín consistió básicamente en dinero y joyas. En una de las casas no habrían logrado sustraer efecto alguno.

A la espera de cómo avance la investigación, el reciente cambio de hora y la proximidad de las navidades —y del encendido de las luces fijado para el 15 de noviembre y que atraerá a miles de visitantes a Vigo— son circunstancias que seguramente no se pasarán por alto en la comisaría, ya que suelen ser aprovechadas por las bandas itinerantes para robar, sabedoras de que muchos domicilios están vacíos porque sus moradores se van de viaje o porque tienen más salidas para hacer compras o por las habituales cenas de estas fechas festivas.

En las últimas semanas, junto a los asaltos de Halloween, hubo otros robos en viviendas del rural de Redondela y más recientemente en un piso ubicado en pleno centro de Vigo, en la zona de Gran Vía, si bien no trascendió si podrían ser obra de grupos delictivos extranjeros o de delincuentes locales.

Evolución

Los golpes policiales asestados permitieron que el 2024 se cerrara con una de las cifras más bajas de robos en viviendas de la última década —255—. Sobre este 2025, las estadísticas del primer semestre del año publicadas por el Ministerio del Interior arrojan que entre enero y junio hubo 124, casi un 10% menos que los 137 del mismo período del ejercicio anterior. Los datos del tercer trimestre —que aún no salieron a la luz— y lo que ocurra en la recta final del año resulta clave para saber si se confirma la tendencia a la baja registrada el pasado año.