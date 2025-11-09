Zona Franca consultará al sector para concebir el nuevo centro audiovisual

Que el futuro hub audiovisual de la Zona Franca se desarrolle «teniendo en cuenta las verdaderas necesidades del sector para garantizar su éxito como infraestructura de referencia y motor de dinamización empresarial para la zona de Vigo y el sur de Galicia». Es la razón que ha motivado la decisión del Consorcio de lanzar una consulta pública a las operadoras del gremio, una petición comunicada por las firmas a este diario cuando se anunció el proyecto. La entidad pilotada por David Regades, delegado del Estado, recurre por primera vez a este instrumento previsto en la ley para identificar empresas o entidades interesadas en la gestión de este centro, llamado a potenciar el músculo de un sector que genera grandes ingresos: se prevé una facturación anual de más de 4,2 millones de euros por platós y salas técnicas y gastos superiores a 3,5 millones de euros.

Avanza la Zona Franca que lanzará lo que se denomina una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) con el objeto de conocer el interés de posibles operadores del sector audiovisual en gestionar el futuro hub audiovisual, «ideado como punto de encuentro, innovación y producción para la industria audiovisual del sur de Galicia». Esta acción permite sondear al mercado antes de licitar un proyecto. Lo hace debido a la «singularidad, complejidad y relevancia de esta actuación», que tilda de «estratégica»: «Esta consulta permitirá identificar empresas o entidades interesadas en asumir la gestión del edificio, así como conocer sus necesidades técnicas y operativas de cara al diseño final del inmueble y su futura explotación».

Esta consulta se lleva a cabo después de que el Consorcio haya realizado los trabajos iniciales de diagnóstico y viabilidad de la actuación, llamada a dar un impulso importante al gremio en la ciudad. Regades recuerda que este estudio se compone de siete informes técnicos en los que se analiza la situación actual del sector audiovisual gallego, la demanda potencial, los modelos de gestión, el programa funcional del hub y su sostenibilidad económica. «Estos informes ya han verificado la posibilidad de promover una actuación de este calado. Se alojarán espacios de producción y posproducción, platós de grabación, áreas de trabajo comunes, de formación y de servicios especializados», indicó.

Regades pone en valor la fórmula de la colaboración público-privada. «Desde la Zona Franca, la promovemos en todos los ámbitos y nos ha dado muchos éxitos en sectores como la automoción o el aeroespacial», subraya, a la vez que asegura que la consulta preliminar, un «procedimiento novedoso en la administración», permite al Consorcio «obtener información cualitativa y cuantitativa sobre el interés del sector en participar en la gestión del inmueble, así como sobre los requisitos, servicios y funcionalidades que consideran imprescindibles para una explotación rentable y eficaz».

Siete posibles localizaciones para dar vida a este centro

«Nuestro objetivo es dotar de infraestructuras que estimulen la innovación y la competitividad, que respondan a las necesidades del sector en el sur de Galicia. En definitiva, equipamientos que se adecúen al potencial y talento que tenemos y que tengan en cuenta toda la cadena de valor del audiovisual: cine, televisión, videojuegos, publicidad, animación, etcétera», enumera el representante del Consorcio, que todavía no se ha decidido por un emplazamiento para abrir el hub. El estudio encargado a la empresa leonesa NuVe Consulting señala siete posibles localizaciones para dar vida a este centro, con dos a la cabeza: la antigua nave de Fribesa en la avenida de Beiramar y un complejo dotacional en la avenida de Madrid.

La primera opción perdió mucha fuerza después de que la Autoridad Portuaria, la propietaria del edificio, dijese que apuesta por recuperarlo con un uso «vinculado al mar». Es la segunda opción la que más puntos suma para convertirse en el hogar del hub. Se trata del antiguo concesionario de Opel, al lado del Hotel Los Galeones. Se levanta en la parcela del n.º 23 y, según el Catastro, dispone de más de 2.000 m² construidos en un terreno de algo más de 9.500 m².

De estos dos emplazamientos, se destaca su «ubicación, superficie y versatilidad», además de la idoneidad de que tener que rehabilitar y no construir, lo que contribuiría a la reducción de plazos y a la regeneración urbana. Entre las cinco opciones restantes, el informe plantea dos en la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) y Porto do Molle (Nigrán), ambos con terrenos propiedad del Consorcio.

Galicia destaca en el ámbito del cine, la televisión o los videojuegos. Según el estudio, la ciudad podría especializarse en producciones marítimas y educativas, eventos, turismo y servicios técnicos, generando un efecto transversal en «actividades conexas como alojamiento, restauración, transporte y promoción turística».