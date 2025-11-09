Cuando el uniforme salva vidas: «¿Y si no llegamos a estar allí?»

«¿Y si no llegamos a estar allí?». Pero estuvieron. Toni, César, Manuel y Alejandro una noche de septiembre y Adrián, Rafael y Miguel en otra de octubre pudieron acabar esos turnos con la satisfacción de haber puesto dos vidas a salvo. Policías nacionales pertenecientes a la comisaría de Vigo-Redondela, dos de ellos en prácticas, intervinieron en sendos intentos de suicidio que no estuvieron exentos de riesgos y que se saldaron con tres de los agentes heridos leves. Aunque se acostumbra a relacionar el trabajo policial con los delitos y el orden público, lo cierto es que los auxilios humanitarios, desde casos graves como los de este artículo hasta los más livianos, forman parte de su día a día: «Solemos ser los primeros en llegar a la mayoría de intervenciones y muchas veces ya nos llaman directamente porque confían en nosotros; es un orgullo».

El caso de septiembre se activó inicialmente por el intento autolítico de una mujer. «Recibimos el aviso a través del CIMACC y al llegar nos encontramos a la mujer en el suelo y al marido a su lado. Él estaba agitado y, de repente, salió corriendo hacia el balcón para tirarse al vacío. Yo y César reaccionamos en décimas de segundos, ni lo pensamos, y fuimos tras él. Cuando le dimos alcance, ya estaba en la barandilla, subido. Mi compañero se tiró a sus pies y yo al tronco, nos giramos con él y logramos ponerlo a salvo en el suelo de la casa; salió bien, afortunadamente, pero pudo salir mal e irnos los tres abajo», describe Toni.

Junto a los dos agentes veteranos de Seguridad Ciudadana que evitaron que el hombre se tirase al vacío, resultando ambos heridos, y junto a los servicios sanitarios que después trasladaron a la pareja a un centro sanitario, en la vivienda había dos policías en prácticas que ayudaron a inmovilizar al varón. No fue fácil dada su fuerza, envergadura y nerviosismo. «Es la intervención más destacada hasta ahora [comenzaron la formación en julio] porque hubo un riesgo real; una de las asignaturas de Ávila se centró precisamente en prepararnos para tentativas autolíticas, dándonos claves como la importancia de decir nuestro nombre a la persona y, en definitiva, de humanizar la intervención», refieren Manuel y Alejandro, que escogieron Vigo para sus prácticas por ser una «gran oportunidad» dado el calado de su comisaría local, con todas las brigadas y una gran actividad.

Esa intervención acabó bien y, además, el hombre al que salvaron lo valoró. Y mucho: «De repente, aún estábamos allí, empezó a llorar, nos abrazó y nos daba las gracias sin parar porque gracias a nosotros estaba vivo».

Adrián, Manuel, Rafael, Miguel, Toni, César y Alejandro, esta semana en la comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela. / Jose Lores

Una colaboración clave

Más recientemente, en octubre, otro aviso de intento de suicidio movilizó a Policía Nacional, bomberos y 061: «La coordinación y colaboración de todos los servicios es clave en estas intervenciones». Entre los ocho agentes de la comisaría que participaron estaban Adrián, inspector y coordinador de servicios, y Rafael y Miguel, compañeros de patrulla en Seguridad Ciudadana y los primeros en llegar. Fue un caso muy distinto al de septiembre. En este caso el hombre estaba «atrincherado» en una nave industrial y, pese a que los policías trataron de empatizar con él para que depusiese su actitud, no lo lograron por esta vía. «Estaba agresivo, nos decía que nos fuésemos, que no pintábamos nada... Puso objetos en la entrada para que no accediésemos. Una de nuestras prioridades fue entablar conversación con él, ganar tiempo a la espera de que llegaran los apoyos, los sanitarios y los bomberos. Aunque estuviese gritándonos y llamándonos de todo, mientras se centrase en eso no estaría consumando sus ideas autolíticas», manifiestan.

Tras una hora de negociación fallida, hubo que entrar por la fuerza por consejo de la médica que estaba allí. Una vez los bomberos les franquearon el acceso, un grupo de policías entraron en la nave protegidos con escudos y provistos de linternas ya que en el interior estaba oscuro y era un entorno de riesgo. El varón había roto efectos y los cristales estaban por el suelo: «No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar».

El hombre seguía muy agitado. Hubo que mostrarle los inmovilizadores eléctricos de control –sin usarlos– y llegó a ir contra los escudos policiales, pero al final lo pudieron contener. Adrián se cortó en la rodilla con unos cristales. «No quedó más remedio que entrar por la fuerza para evitar que siguiese adelante con sus intenciones», resume. En este caso el poder de la palabra no fue suficiente. Pero funciónó el plan B.