Los profesionales del taxi en Vigo convocan una marcha navideña en protesta por el intrusismo de los VTC

"Los taxis alimentan a las familias, las VTC ilegales, a los bancos". Sobre esta premisa se apoya la marcha que el sector profesional del taxi de Vigo ha convocado en protesta por el instrusismo de estos vehículos. Se celebrará el 14 de noviembre, la víspera del encendido oficial de las luces de Navidad, y partirá a las 18.00 horas de Samil en dirección al centro.

"La mayoría de los taxis de Vigo que se apoyan en esta plataforma queremos expresar nuestro profundo respeto por el espíritu navideño y por todos los vigueses que esperan con ilusión el tradicional encendido de las luces. Vigo es alegría, convivencia y trabajo honrado, y así queremos seguir demostrándolo.Sin embargo, no podemos permanecer en silencio ante el creciente intrusismo de VTCs que operan de forma ilegal en los servicios urbanos, vulnerando las normas y perjudicando a cientos de familias que dependen del taxi como medio de vida", explican en un comunicado divulgado este domingo.

Recalcan que su intención no es perjudicar "la fiesta más importante de la ciudad, sino defender la legalidad, la seguridad y el sustento de quienes cumplen con todas las obligaciones ficales y laborales".

Los profesionales del taxi urgen al Concello de Vigo "una vigilancia más efectiva y un compromiso real contra el intrusismo, porque nos consta que también les faltan al respeto a la autoridad, ya que estamos viendo que hasta se escapan de ellos",denuncian.

La convocatoria de la protesta avanza una quedada en el Verbum a las 18.00 horas "para encender luces y todos juntos salir de Samil" con un recorrido que discurrirá por avenida Castelao, Gran Vía, túnel "y nos separamos, dependiendo los que seamos, unos por Camelias destino Ayuntamiento y los otros subimos Gran Vía-Plaza de España hacia el Ayuntamiento", detallan.